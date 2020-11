La gruppa sa cumpona da set deputads che lavuran tuts er en gremis communals. Ils set deputads han concepì in pitschen messadi ed in sboz per statuts. Qua intginas da las finamiras per in'associaziun da vischnancas grischunas:

dapli influenza sin leschas e projects chantunals

tgirar contact cun regenza

vischnancas duain discurrer pli savens cun ina vusch

barattar experientschas e savida

porscher musters per reglaments

Dapi l’october preschenta la gruppa lur plans a las conferenzas dals presidents communals en las regiuns. I dettia differents resuns, di Carmelia Maissen.

Blers presidents e presidentas sajan da l’avis ch’ins stoppia unir las forzas. Auters manegian ch’i dettia gia avunda organisaziuns. Ma, vuschs criticas tutgian tar in process da discussiun.

La finamira fiss sa chapescha da fundar l’associaziun il 2021.

Per il mument na saja anc betg cler cura che l'associaziun vegnia fundada, di Carmelia Maissen. Sch’ins vesia che avunda vischnancas giavischassan ina fundaziun, na less la gruppa betg trair a la lunga il process.