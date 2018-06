Il guaud grischun è tut en tut en in bun stadi.

Il guaud grischun è tut en tut en in bun stadi, resulta dal rapport davart la persistenza che l'Uffizi da guaud e privels da la natira ha elavurà. Entant che la reserva da laina, l'effect da protecziun e la diversitad vegnan taxadas sco bunas, vesa il chantun in basegn d'agir en spezial cun la regiuvinaziun dal guaud e cun ils donns da ruier.

En il chantun grischun èn radund 30% da la surfatscha cuverta cun guaud e quella crescha ad in crescher. Ils ultims 30 onns en media per 1'400 hectaras per onn.

