En il center duai ussa finalmain star la lavur, suenter las turbulenzas ch'igl ha dà l'onn passà pervia da sia persuna, manegia il co-directur dal Museum d'art dal Grischun, Stephan Kunz. Ton pli fitg sa legra el da pudair cuntinuar cun sia lavur e preschentar in nov program per il 2018.

Plain schlantsch han ils dus co-directurs Stephan Kunz e Nicole Seeberger preschentà la mesemna il program dal Museum d'art dal Grischun da quest onn – in program variant, sumegliant a quel da l'onn passà, ch'è stà cun 47'953 visitaders in onn da record per il museum d’art a Cuira.

Sch’i va dentant per discurrer da las turbulenzas ch’igl ha dà l’onn passà enturn Stephan Kunz, e co i guarda ora ussa en il museum, lura stulescha bainprest puspè quest schlantsch ed il fieu intern sa tschessa. Las respostas dals dus co-directurs vegnan pli curtas.

Tuts èn fitg motivads

Quai che pertutga las renfatschas ch'igl ha dà envers Stephan Kunz pervia da las finanzas ed il persunal che duess esser stà per part malcuntent, na vulan els betg dir bler dapli che:

Quai che pertutga las finanzas saja els ensemen cun l’Uffizi da cultura grischun sin buna via da survegnir enta maun - i saja in process.

A la glieud che lavuria en il museum giaja quai bain, gea schizunt fitg bain. Els sajan tuts fitg motivads da lavurar per il Museum d'art e d'esser qua per ils visitaders.

«Cun nus vai bain», di Nicole Seeberger ch'era vegnida la nova directura dal museum d'art il zercladur passà, suenter che Stephan Kunz era vegnì degradà dal directur al curatur. «Nus avain entant pudì puspè chattar enavos la via tar nossas cumpetenzas-clav e nus pudain puspè lavurar», uschia ses facit in mez onn suenter che cusseglier guvernativ Martin Jäger ha installà in co-directori cun ella e Stephan Kunz.

Buna collavuraziun cun Kunz

La collavuraziun cun Stephan Kunz è tenor ella fitg buna: tranter auter era perquai ch’i dettia cleras structuras e che las incumbensas sajan cler repartidas tranter els dus. Sch'els na funcziunassan betg uschè bain ensemen e na respectassan er betg in l'auter, na fissi mai stà pussibel da far in tal program per quest onn, concludan ils dus co-directurs.

Il program da quest onn cumenza il favrer cun l'exposiziun da l'artist-fotograf da Domat, Gaudenz Signorell. Sumegliant sco las exposiziuns da Hans Danuser e Not Vital da l'onn passà, sa deditgescha era quella a differentas ovras dals ultims decennis da l'artist, per dar uschia ins pitschna survista da la creaziun artistica.

