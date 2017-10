Cun raschun – dretgira sustegna regenza tar surdada da lavurs

La Dretgira administrativa dal grischun sustegna l'agir da la regenza tar in'incumbensa da construcziun: La regenza aveva puspè prendì davent ad in'interpresa in'incumbensa gia surdada. En ina communicaziun infurmescha e beneventescha l’Associaziun grischuna da las interpresas d’electro quai.



Sco che l’Associaziun grischuna da las interpresas d’electro scriva, sustegnia la Dretgira administrativa dal chantun Grischun ina decisiun da la regenza tar in conflict da lavur sin il plazzal Realta.

La dretgira beneventia, che la regenza haja prendì davent ad in'interpresa lavurs gia surdadas perquai che l'interpresa haja cuntrafatg al contract da lavur collectiv CCL.

Firma cun filiala grischuna aveva stuì ceder in'incumbensa

Tar l'incumbensa, che stat en il center dal conflict, sa tracti da lavurs per installaziuns d'electro tar la construcziun da la praschun nova a Realta.

Ina firma cun filiala grischuna aveva survegnì l'incumbensa al cumenzament da l'onn. Avant las vacanzas da stad aveva la regenza dentant retratg puspè l'incumbensa. L'argumentaziun: La firma na sa tegnia betg vid il contract collectiv da lavur CCL.

Recurs da la firma n'ha betg gì success

Il recurs da l’interpresa d’electro che na po betg pli far las lavurs saja uss vegnì refusà, scriva l’Associaziun grischuna da las interpresas d’electro. Ella beneventia la decisiun da la dretgira explicitamain.

Associaziun fa allusiuns ad ulteriurs cas sumegliants

In contract collectiv da lavur CCL saja qua per vegnir tegnì e garanteschia a tuts las medemas cundiziuns da basa per far las lavurs, argumentescha l'associaziun. Cun quai che la firma haja er survegnì autras incumbensas dal maun public sa dumonda l'associaziun, sche la decisiun da la dretgira possia esser in signal per ulteriuras incumbensas.

