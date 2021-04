Las raschuns per questa remedura rapida è l’optimissem dals investurs e las investuras e dals acziunaris e las acziunarias. Lezs na s’orienteschian betg a la situaziun economica actuala, mabain guardian en l’avegnir, di Damian Gliott, cussegliader da facultad e finanzas. Munta: Era sch’ins sa chattia mumentan en ina recessiun, spetgian investuras ed investurs tuttina che l’economia marschia puspè bain en in u dus onns.

Ch’ils curs d’aczias sa revegnan uschè svelt, n’avain nus betg ristgà da siemiar

Gist il cuntrari eri il mars avant in onn cura che corona sa derasava. Il crash a las bursas sin l’entir mund è stà massiv. Era en Svizra. Il favrer aveva il SMI anc notà sin in record da 11'270 puncts. Il mars lura è l’index da las 20 fermas aczias svizras schlittà sut 8'400 puncts.

Quels acziunaris che han vendì en lez mument aczias, han pers daners. Quellas investuras che han cumprà vitiers aczias per pretschs favuraivels, han fatg bels gudogns.

Uss nodan las bleras aczias sumegliants curs sco avant corona u perfin pli auts – nun ch’i sa tractia d’aczias da branschas da crisa sco per exempel l’aviatica. Il SMI ha cuntanschì il venderdi passà 11'118 puncts.

Rolla da las bancas naziunalas

Betg sulet l’optimissem d'investuras ed investurs s’empo ch’ils curs sa movan puspè en talas autezzas. Era las bancas naziunalas hajan giugà ina rolla impurtanta e cun lur politica expansiva da daners e cun sbassar ils tschains, di Fabio Canetg ch'è macro-econom.

Las bancas naziunalas han sbassà il tschains.

Las investuras ed investurs han tschertgà renditas per lur chapital per il qual ellas na survegnivan nagin tschains pli u stuevan forsa rembursar in tschains negativ. Ellas han investì en aur, immobiglias e cunzunt en aczias.

Ils tschains bass u negativs da las bancas naziunalas han uschia procurà per la nova euforia a la bursa – era sche las bancas naziunalas han sbassà il tschains per in auter intent, numnadamain per stimular l’economia.