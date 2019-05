40 deputads avevan dumandà sch’ins na pudess betg introducir a moda pragmatica translaziuns simultanas en il Cussegl grond.

En ils parlaments da Friburg, Berna u Vallais discurra mintga parlamentari ses agen linguatg ed i dat la finala translaziuns simultanas. In deputà rumantsch u ina deputada taliana en il Cussegl grond na ristgass dentant mai da far in pled impurtant be en ses linguatg perquai che la maioritad tudestga na chapiss nagut.

Nagina soluziun pragmatica

Per la regenza n'è ina soluziun pragmatica dentant betg pussaivla. La constituziun grischuna prescriva ch’ils trais linguatgs chantunals stoppian vegnir tractads a moda eguala. E per tractar tut ils linguatgs tuttina stuess ins translatar tut ils votums, schizunt ils tudestgs che vegnan atgnamain chapids da tuts deputads.

Uschia duvrass ins en tut 12 translaturs e quai custass bunamain 300’000 francs ad onn. Ina soluziun cun translatar mo ils pleds talians e rumantschs gnanc menziunescha la regenza e quai per tema da betg tractar a moda eguala ils trais linguatgs chantunals. Ma senza translaziun simultana èn ils deputads rumantschs e talians vinavant sfurzads da tschintschar tudestg en il Cussegl grond.

