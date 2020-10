En il concept da la promoziun da cultura per ils onns 2021-24 vegn descrit lung e lad la variaziun culturala en il Grischun ed i vegn definì insaquantas finamiras per ils proxims onns. Quant che tut custa n’era dentant betg previs en il concept. Las deputadas ed ils deputads dal Cussel grond han midà quai oz. Cun 78 cunter 34 vuschs han els decidì d'agiuntar al concept ina summa da 3 milliuns francs. Els han cun quai sustegnì ina maioritad da la cumissiun da cultura che ha tractà il concept.

Avant che tractar la fatschenta aveva lezza dumandà il departament da cultura quants daners che quai duvrass per ademplir tut las finamiras dal concept. La resposta dal departament è stada: 3 milliuns. En il budget chantunal vuleva la regenza dentant metter be 1 milliun – uss sto il budget vegnir adattà sin trais milliuns en la sessiun da december.

Daco insumma in concept?

Cun reveder la lescha per promover la cultura ha il Cussegl grond decis l’onn 2017 da realisar vitiers in concept da cultura mintgamai per quatter onns. L’idea è: La lescha regla las cundiziuns da basa ed il concept descriva pli concret tgi e tge che duai vegnir sustegnì. Differentas gruppas da lavur e da project han elavurà quest emprim concept per ils onns 2021-24 – ch’è uss sin maisa. Quel cuntegn tranter auter trais accents:

integrar pli fitg la populaziun en la cultura

rinforzar la diversitad culturala

meglierar las cundiziuns da producziun

En general vegn constatà che la cultura grischuna è zunt vasta ed innovativa e ch’i vegn lavurà adina pli professiunal. Per il turissem saja questa purschida ina schanza e cunquai era in factur interessant per l’economia e l’attractivitad dal Grischun. Creschida successivamain n’è betg mo la purschida d’eveniments culturals, mabain era il sustegn dal maun public ils ultims onns.

Promoziun da cultura – in semperverd en la politica

La promoziun da cultura è adina puspè in tema en la politica grischuna. Enturn la debatta da l’onn 2017 era sa furmada ina ferma lobby da cultura che ha cumbattì per dapli sustegn dal maun public.

Era silsuenter, cura ch’igl è stà d’elavurar il concept da cultura, ha quel adina puspè dà da discutar – era publicamain. E quai malgrà che l'uniun d'artistas ed artists «Chantun da cultura GR» sco er ulteriuras instituziuns culturalas èn stadas involvidas en il process. Plinavant han deputadas e deputads dal Cussegl grond adina puspè crititgà ch’i duria ditg enfin ch’il concept saja sin maisa.