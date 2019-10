La cumissiun parlamentara d'inquisiziun ha il pensum da guardar per l'ina tgi dal chantun che ha gì quant fitg la detta en il cartel sche insumma, ed ella intercurescha las intervenziuns da la polizia e l'arrest dad Adam Quadroni. E quai custa: En tut dapli ch'ils 600'000 francs budgetads il zercladur 2018.

Perquai ha il Cussegl grond approvà oz in credit supplementar da 350'000 francs per cuntinuar cun las investigaziuns. Ils daners vegnan cunzunt duvrads per onuraris per ils commembers da la PUK sco er per onoraris dad experts e lavurs da protocollar e dal secretariat. En la sessiun da december vegnan ils emprims resultats da la PUK preschentads al Cussegl grond – quels che pertutgan l'arrest dad Adam Quadroni.

