Il parlament grischun survegn in’indemnisaziun da totalmain 56'000 francs ad onn. Quella summa sa cumpona dad in fixum per fracziun ed in per deputada u deputà:

GR: fixum da 4'000.-/onn per fracziun e 300.-/onn per deputada u deputà.

En Grischun signifitga quai parti si tenor fracziuns:

fracziun PLD 14'800.-

fracziun PCD 13'000.-

fracziun PBD 10'900.-

fracziun PS 9'700.-

fracziun PPS 6'700.-

singuls (3 PVL) 900.-

(cifras 2018)