Dapli temp per organisar la protecziun civila

La nova lescha federala per la protecziun civila prevesa da flexibilisar e reducir il temp da servetsch da 20 sin 14 onns. Per il Grischun muntass quai dentant er ina reducziun dal dumber da persunas en acziun per la protecziun civila da 37% ils proxims tschintg onns.

Perquai ha il Cussegl grond decidì da restar anc per 5 onns tar il status quo. Uschia hajan ins avunda temp per reorganisar la protecziun civila uschia, che quai giaja d'applitgar la lescha federala senza ina tala sperdita da persunal.

Gist cun la pandemia da Covid-19 saja numnadamain sa mussà ina giada dapli, quant indispensabla che la protecziun civila saja en il Grischun. Er tar occurrenzas da sport, en cas da catastrofas ubain per events gronds sco il WEF, saja il Grischun dependent da la protecziun civila. Cun restar anc tschintg onns tar il status quo possia la reorganisaziun capitar precautamain e cun premura. En la curta debatta ha la deputada Julia Müller (PS) dà da ponderar, ch'ins pudess animar dapli dunnas da far servetsch da la protecziun civila.