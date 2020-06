Thöny è stà 14 onns deputà e surpiglia uss ils servetschs socials da la citad da Cuira. Per el vegn Jeanette Bürgi-Büchel da la PCD Tschintg Vitgs. L’onn 2017 era el ì en il cumbat intern da la PS per pudair candidar per la regenza grischuna – aveva dentant pers cunter Peter Peyer.

Beat Deplazes demissiunescha suenter 6 onns – perquai ch’el na veglia betg pli impunder tanta lavur en la politica. Beat Deplazes è enconuschent sco president dal WWF Grischun.

Ord l'archiv:

Il 2018 ha RTR fatg il Kikeri6 cun politichers en vista a las elecziuns, da la partida è er stà Beat Deplazes.