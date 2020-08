Il president Alessandro Della Vedova (PCD) ha avert per l’ultima giada la sessiun dal Cussegl grond. Ed en ses pled ha el tematisà la demografia en il Grischun. Deplorablamain bandunian anc adina bleras giuvnas e giuvens il chantun per scolaziuns e na turnian betg pli.

La giuventetgna duvrassia spazi per esser creativs e per pudair experimentar – ed era far naufragi. Perquai propona Alessandro Della Vedova in fonds che promova e sustegn ideas innovativas dad interprendiders giuvens.

Pervia dal coronavirus ha – suenter la sessiun da zercladur – uss era la sessiun d’avust dal Cussegl grond lieu en la halla da la citad a Cuira. In tractandum interessant durant quest’emna è segir l’elecziun da derschadras e derschaders.