Concret vegn la contribuziun che mintga fracziun survegn ad onn auzada da 4'000 sin 12'000 francs. La contribuziun che la fracziun survegn pro deputada e deputà crescha da 300 sin 500 francs ad onn. Quai vul dir: Ils custs muntan da nov 120'000 francs ad onn – quasi il dubel d’enfin uss.

Quests daners dovran las fracziuns per preparar las fatschentas avant las sessiuns, per exempel per pajar in expert che declera en ina sesida pli precis ina lescha.

Tgi survegn quants daners? Fracziun Commembers pro fracziun 500 pro commember Total PLD 36 12'000 18'000 30'000 PCD 30 12'000 15'000 27'000 PBD 23 12'000 11'500 23'500 PS 19 12'000 9'500 21'500 PPS 9 12'000 4'500 16'500 PVL 3 0 1'500 1'500 Total 120 60'000 60'000 120'000

La proposta per insumma auzar questas contribuziuns è vegnida da la Conferenza dals presidents, quai vul dir dals schefs da fracziuns. Els han laschà far ina cumparegliaziun ed èn vegnids a la conclusiun che las contribuziuns en il Grischun sajan pli bassas ch'en auters chantuns.

PLD tuttina encunter

La fracziun liberaldemocratica ha per gronda part votà cunter l'augment, cun l'argument ch'i na saja betg il dretg mument. Suenter la decisiun dal Tribunal federal davart il sistem da maiorz en il Grischun spetgian differentas midadas il Cussegl grond, perquai fissi meglier da spustar la decisiun. Uschia la scheffa da fracziun Vera Stiffler (PLD)

Trumpads e surstads da questa midada d'opiniun èn sa mussads ils schefs da fracziun Remo Cavegn (PCD) e Gian Michael (PBD). Els han argumentà che la lavur preparativa vegnia actualmain savens fatga a moda voluntaria - uss saja temp per adattar las contribuziuns.

La PPS è stada da l'entschatta davent cunter in augment. Tenor Roman Hug na fetschia betg da basegn da «suflar si» l'entir sistem.

Legenda: La PLD ha midà maina ed ha votà cunter la proposta d'auzar las contribuziuns. Nadja Cadonau

RR novitads 12:00