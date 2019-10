En sala èn las tractandas dal Cussegl grond per ordinari adina dadas, oz è la tractanda principala er en ils sulers stada dada: Las elecziuns naziunalas dad ier. Cler ch'igl è vegnì discutà ed analisà tut a dubel. Gist las dunnas èn fitg cuntentas cun il fatg che trais dunnas represchentan en il futur il Grischun a Berna. Dentant er ils umens dumandads èn cuntents cuntents cun quai fatg. Tar ils resultats da las partidas van las opiniuns sa chapescha dapart, sco ch'i tutga er.

La sessiun d'atun dal Cussegl grond è averta. En ses pled d'avertura ha il nov president dal Cussegl grond Alessandro Della Vedova fatg attent sin ils problems da la democrazia. Tranter auter sajan quai ils lobists ch'influenzeschan ils politichers.

I na saja betg necessari da diabolisar quels, i fiss però prudent ch'ils parlamentaris faschessan transparent lur funtaunas da finanziaziun. El sez giavischass perquai è ina meglra controlla da la finanziaziun da las partidas.

Temas da la sessiun d'atun

Sco in dals emprims puncts stat la revisiun parziala da la lescha introductiva tar la lescha federala davart la protecziun da l'ambient sin il program. Tuna cumplitgà è dentant fitg simpel. I va per ils stans da sajettar che ston vegnir sanads è renovads. Il terrain nua che las ballas dals davos decennis èn vegnidas sajettadas sto vegnir sanads perquai che las ballas cuntegnan plum ed antimon che fa donn a l'ambient. Per evitar ch'ulteriuras ballas sa tschentan en il terrain ston sper quai er anc sistems per pigliar las ballas vegnir installadas.

Tut quai custa sa chapescha, la Confederaziun sustegna dentant cun daners. Dentant mo sche la sanaziun e renovaziun capita avant la fin dal 2020. E per pudair garantir che quai vegnia fatg fin lura vul il chantun uss fixar las mesiras en la lescha.

Dapli daners per la PUK

In ulteriur punct da program impurtant è la dumonda da credit da la PUK, la cumissiun d'inquisiziun parlamentara, che prenda sut la marella l'affera da cartels en Engiadina Bassa. Ella aveva survegnì a disposiziun 600'000 francs. Quai na tanscha tenor il quint da la PUK dentant betg. Perquai dumonda ella il Cussegl grond per ulteriurs 350'000 francs.

Dumondas ed incumbensas tut a dubel

Sin il program dal Cussegl grond stattan 26 dumondas ed incumbensas. Cunzunt ina vegn probabel a dar da discutar, numnadamain quella en connex cun il BGS, la scola per sanadad e social esser a Cuira. En il center stat la dumonda co motivar dapli students da far lur praticums er en chasas da tgira ni tar la spitex. Cunzunt perquai che las plazzas en quai sectur n'èn betg vegnidas occupadas ils davos onns. La regenza propona perquai d'installar ina gruppa da lavur che sa fatschenta cun il problem.

