Cussegl grond - Fixà las finamiras enfin 2024

Tge strategia ha il chantun per ils onns 2021 – 2024? Tge temas duain star en il center da la politica? Questas dumondas vegnan respundidas en in rapport che la cumissiun per politica da stadi e strategia (KSS) ha fatg. Deputadas e deputads han acceptà quel e cunquai mussà la via a la regenza.