«Glisch verda» per il preventiv 2020

Il budget prevesa in deficit da bun 33 milliuns francs. Las finanzas sajan cunquai solidas ed ins dastgia quintar cun in quint gulivà – ha ditg il minister da finanzas Christian Rathgeb en la debatta. Il chantun possia vinavant far grondas investiziuns.

A partir da l’onn 2021 sajan ils onns grass dentant passé – lura saja da quintar cun deficits da 65 fin 90 milliuns ad onn. Perquai vul la regenza analisar l'auter onn tut las incumbensas e prestaziuns dal chantun.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Budget 2020 Chantun prevesa deficit da bun 33 milliuns francs 17.10.2019 Cun Video

Differents giavischs da las partidas

Che las finanzas sajan actualmain bunas, conceda ina gronda part dal Cussegl grond. Differenzas datti dentant tar la dumonda co duvrar en l'avegnir ils daners, cunquai ch'i vegn spetgà a partir da l'onn 2021 adina pli gronds deficits.

Cifras ord il budget 2020 Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Deficit da 33,1 milliuns francs (2019: 33,7 miu)

Investiziuns brutto da 426,9 milliuns francs (2019: 446 miu)

Custs da persunal creschan per 5,8 milliuns francs (+1,5%)

Custs per reducziuns da las premias da cassas da malsauns da 128,3 milliuns francs (il 2008 anc 62 miu)

Entradas da taglia da 794 milliuns francs (+2,1% tar persunas privatas e -7,7% tar firmas)

La Partida socialdemocratica vul exnum investir vinavant, per exempel en cultura, digitalisaziun ubain per cumbinar famiglia e professiun.

Investir fa absolutamain senn cun la situaziun actuala dals tschains.

El ha cumpareglià la situaziun finanziala dal chantun cun il film «Und täglich grüsst das Murmeltier»: Mintg'onn prevesia la regenza in deficit – la finala resultia lura in quint gulivà.

La Partida burgais-democratica avertescha: Be perquai ch'ils tschains èn favuraivels na stuain nus betg far daivets. La PBD metta en dumonda ils custs da persunal:

L'onn 2018 muntavan ils custs da persunal anc a 380 milliuns francs – il 2023 gia a 420 milliuns.

Era la fracziun liberaldemocratica vesa l'avegnir finanzial dal chantun plitost nair e vul perquai star sin il frain:

Finalmain cumenza la regenza il 2020 ad analisar las incumbensas e prestaziuns.

La Partida cristiandemocratica ha fatg attent ch'il chantun haja profità ils ultims onns da pajaments da la Confederaziun. Quai saja dentant era in privel:

Uschia essan nus restrenschids en noss agir e dependents dad auters.

Gea, i saja in zic sco en il film «Und täglich grüsst das Murmeltier» hai tunà ord la fracziun da la PPS. Dentant:

Noss chantun n'è betg en in uschè bun stadi sco quai che las cifras mussan.

Il Grischun perdia plazzas da lavur ed abitantas ed abitants, uschia l'argumentaziun.

RTR novitads 11.00