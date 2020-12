En vista a la fusiun dals burgaisdemocrats cun ils cristiandemocrats sin il palc naziunal èn ils deputads da Cuira Oliver Hohl e Benjamin Hefti da Tschintg Vitgs sa decidids, da midar partida. Hohl sa senta meglier represchentà tar la PLD, Hefti tar la PPS.

Quai legra ils presidents da las fracziuns che survegnan novs commembers:

Nus ans legrain da pudair politisar davent dal schaner cun Benjamin Hefti.

E Vera Stiffler sa legra, betg be dad avair in nov commember, mabain er anc in interprendider.

PBD è in zic trumpada

Auter èsi en las retschas da la PBD. Sco il president da fracziun Gian Michael di, n'hajan els betg gì plaschair da la decisiun. Els acceptian dentant quella ed hajan chapientscha per la decisiun dals dus deputads. Nua che Hefti e Hohl vegnan lura a seser davent da l'auter onn, na san els anc betg – quai decida lura il secretariat dal Cussegl grond.