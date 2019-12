Il president dal Cussegl grond Alessandro Della Vedova ha avert la sessiun da december. En ses pled d'avertura puntuescha el l'impurtanza da la digitalisaziun. Dentant na menziuna el betg ils avantatgs da la digitalisaziun, mabain na dastgi ins betg emblidar ils seniors che hajan tschentà la basa per il svilup digital che na sappien dentant forsa betg co ir enturn cun nova electronica - els saja da entupar cun respect.

Dus temas impurtants

En l'ultima sessiun dal Cussegl grond stattan duas tractandas en il center, per l'ina vegn il rapport intermediar da la cumissiun parlamentara che tracta l'arrestaziun dad Adam Quadroni prendì per enconuschientscha da las deputadas e dals deputads, per l'autra vegn tractà il budget.

Parlament vul mesiras

Il rapport da la PUK ha gia dà massa da discutar – en il Cussegl grond vegn dentant cunzunt discutada la dumonda, co la regenza po impedir en il futur tals cas. Las partidas che han gia prendì posiziun tar il rapport vulan, che la regenza realiseschia tant pli spert las propostas da meglieraziun che la PUK fa a la fin dal rapport. Quai fiss per exempel da meglierar la scolaziun ubain da simplifitgar la communicaziun tranter las instanzas da la polizia.

Budget stabil, dentant...

La segunda tractanda impurtanta da la sessiun da december è il budget. Ina debatta pli lunga: Per l'ina perquai ch'il budget cumpiglia passa 300 paginas, per l'autra vegnan qua adina puspè plazzads giavischs dals deputads, nua spargnar ubain nua dar ora dapli daners. Las partidas han annunzià ch'ellas sajan cuntentas cun il budget e che quel sa mussia solid, dattan dentant er da ponderar ch'ils onns grass dal chantun van a fin e che quai saja uras da ponderar co spargnar. Il chantun quinta numnadamain l'onn 2023 cun in deficit da passa 90 milliuns francs. En cumparegliaziun: Per il 2020 munta quel be a 33,1 milliuns.

