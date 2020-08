Ils trais novs derschaders Remo Cavegn da la PCD, Christoph Bergamin da la PS e Alexander Moses senza partida han dumagnà l'elecziun en la dretgira chantunala. Els vegnan davent dal 2021 ad accumpagnar ils derschaders actuals Ursula Michael Dürst da la PLD, Fridolin Hubert da la PCD e Micha Nydegger da la PLD ch'èn vegnids reelegidas da las deputadas e dals deputads dal Cussegl grond. Els han fatg ils suandants resultats:

Remo Cavegn (president, PCD, Panaduz, nov) 112 vuschs

Ursula Michael Dürst (vicepresidenta, PLD, Zezras, anteriura) 54 vuschs

Alexander Moses (senza partida, Villeneuve, nov) 106 vuschs

Christoph Bergamin (PS, Turitg, nov) 96 vuschs

Segund scrutini:

Micha Nydegger (PLD, Cuira, anteriur) 70 vuschs

Fridolin Hubert (PCD, Val, anteriur) 64 vuschs

betg elegì: Peter Schnyder (senza partida, Schiers, anteriur) 24 vuschs

Nagina schanza per Peter Schnyder

In ulteriur candidat che vuleva vegnir reelegì è Peter Schnyder. El ha dentant gì nagina schanza. Quai è stà previsibel: La cumissiun da giustia aveva avant las elecziuns proponì al parlament da betg reeleger Schnyder. Er si'atgna partida, la PBD, ha laschà crudar il candidat per favur d'ina renovaziun da la dretgira. Schnyder è er stà quai derschader ch'era il pli fitg involvì en ils virivaris enturn la dretgira chantunala – el ha accusà l'anteriur president Norbert Brunner dad avair sfalsifitgà in document. En la debatta d'entrada ha el survegnì be dus pledoyers che han sustegnì el.

Lecziun per Ursula Michael Dürst

Las deputuadas ed ils deputads n'han betg tralaschà dad anc dar ina lecziun als derschaders e las derschadras anteriuras. Ils novs candidats han fatg dapli vuschs ch'ils anteriurs, schebain la PBD sco er la PS e la PPS han gia annunzià avant la debatta d'eleger be las novas persunas.

Ursula Michael Dürst ha fatg in dals menders resultats ed è era vegnida crititgada persunalmain. Conradin Caviezel, il president da fracziun da la PS ha ditg cler e net: Ursula Michael-Dürst haja disditg.

Cavegn e Bergamin – dus teamplayers?

«Gea» – el saja in teamplayer di Remo Cavegn, il frestg elegì president da la dretgira chantunala. Els sajan in team nov ed el veglia cunzunt sa concentrar uss sin il pensum principal da la dretgira, sin la giurisdicziun, di el. E lavur ha la dretgira tut a dubel, ils ultims mais èn las pendenzas vegnidas adina pli autas. Er Christof Bergamin, il candidat da la PS nov elegì sa vesa sco teamplayer, almain saja el avert e communicativ e saja conscient, che differentas persunas hajan differentas opiniuns. Ultra da quai enconuschia el la lavur tar ina dretgira chantunala ed ad el plaschia quella fitg bain – quai respunda el sin la dumonda, pertge ch'el saja sa decidì da lavurar en ina dretgira plain dispitas. Alexander Moses da Villeneuve, il terz derschader nov elegì n'ha betg pudì esser preschent en il Cussegl grond.

Quai che pertutga il scandal che stat davos ils virivaris è il procuratur public da Turitg Andrej Gnehm vid far l'inquisiziun penala cunter l'anteriur president da la dretgira Norbert Brunner che duai avair sfalsifitgà in document d'ierta.