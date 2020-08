L'uffizi per economia e turissem dal Grischun duai en il futur mussar cun in rapport per mauns dal Cussegl grond, quants daners ch'el dat a tge partenari turistic. Quai ha la deputada da la PLD Vera Stiffler pretendì en ina incumbensa a la regenza. Las deputadas ed ils deputads han sustegnì ella cun 77 cunter 17 vuschs.

Il mument saja numnadamain uschia, che quai saja betg transparent tge cunvegnas da prestaziun che l'uffizi haja cun ils partenaris sco per exempel Grischun Vacanzas ubain Grischun Viva. La situaziun saja malsurvesaivla e quai fetschia er pli grev la controlla dals daners publics. Il problem saja ultra da quai: l'uffizi concurrenzeschia l'economia privata e prendia davent a numerusas interpresas pitschnas e mesaunas la lavur.

Stiffler pretenda perquai che las structuras da l'uffizi per economia e turissem vegnian mussadas en in rapport, ensemen cun propostas, co optimar la situaziun.