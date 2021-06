Il Cussegl grond ha tractà oz il segund rapport da la PUK che ha examinà la rolla dal chantun en connex cun il cartel da bajegiar. Avant che las deputadas ed ils deputads han mess si il viertgel a la lavur da la PUK cun schliar si quella, han els dentant anc ina giada pudì prender posiziun e svidar il puppen.

«Filz» u betg?

Per exempel haja il rapport mussà, che quai dettia anc adina in «filz», di Franziska Preisig da la PS. «La medema persuna po esser la pli gronda patruna da la regiun, en la suprastanza da vischnanca plus anc en il Cussegl grond. Nossas structuras n'enconuschan betg la separaziun da las pussanzas.» Tranter las lingias discurra ella tranter auter dad Andreas Felix, l'anteriur deputà da la PBD e mainafatschenta da l'uniun d'impressaris ch'è per part stà involvì en las fatschentas dal cartel. Lukas Horrer, ses collega da la PS, pretenda perquai er da l'uniun d'impressaris ch'ella s'exculpeschia tar ils pajataglia.

Auter vesa quai il deputà da la PPS Oliver Hohl, per el saja sa mussà cleramain cun il rapport da la PUK, che quai na dettia nagin «Filz» e ch'il chantun na saja betg stà involvì en il cartel, uss saja da guardar enavant. El vul uschè svelt sco pussaivel laschar crescher pastg sur il scandal or.

Indemnisar Adam Quadroni u betg?

Quai che pertutga ina perstgisa ubain ina indemnisaziun da la regenza envers il whistleblower Adam Quadroni van las opiniuns er dapart. La PS è da l'opiniun che la regenza haja da s'exculpar tar el e dad indemnisar el, la PPS di, che quai na saja betg necessari. Entant marschan dentant anc differents process penals ed avant che quels n'èn betg a la fin, na prenda la regenza probablamain nagina posiziun en questa dumonda. Tge ch'ella fa dentant è: Scriver ina brev d'engraziament persunala a Adam Quadroni.

Engraziament a la PUK

Las deputadas ed ils deputads èn dentant tuts stads cuntents cun la lavur da la PUK che ha sur trais onns ed en numerusas intervistas intercurì il cas. La PUK ha survegnì cumpliments da tut las partidas.

