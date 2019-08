Legenda: Las vacanzas èn a fin - il parlament puspè vid la lavur. RTR, Nadja Cadonau

Pled d'avertura

Daco vegnan persunas cun ina malsogna psichica anc adina stigmatisadas? Questa dumonda ha la presidenta Tina Gartmann-Albin (PS, Cuira) fatg en ses pled d’avertura. Mintga segunda persuna saja insacura en sia vita pertutgada d’ina malsogna psichica – dentant be la mesadad dumondian agid professiunal.

Igl è stà l’ultima giada che Tina Gartmann-Albin ha avert la sessiun – e gia en ses emprim pled aveva ella tematisà malsognas psichicas. Sco ses successur vegn elegì Alessandro Della Vedova (PCD, Puschlav).

Ina dira nusch: Reveder la lescha da taglia

La fatschenta gronda enfin venderdi saira è la revisiun da la lescha da taglia. Quella sto il Grischun reveder sco consequenza da la votaziun federala davart la STAF.

Reto Loepfe, il president da la cumissiun ch'ha preparà la fatschenta, quinta cun lungas e diras discussiuns. Tranter auter propona la regenza che la taglia per persunas giuridicas duai vegnir sbassada dad oz 5,5% sin 4%. Dentant er persunas privatas duain pudair profitar: Ellas duain pudair trair giu pli bler da la taglia. En tge furma è dentant anc betg cler. Las opiniuns van dapart e la cumissiun fa tar differents puncts autras propostas che la regenza.

I ha gia dà discussiuns

Sco usità han las partidas gia prendì posiziun ordavant . Ils socialdemocrats recloman ch'i na possia betg esser che las firmas grondas profiteschian, privats dentant betg. La PS smanatscha schizunt cun in referendum sch'i na dettia betg in cumpromiss. Ed er la PCD n'è betg cuntenta cun la proposta da la regenza. Ella fa valair ch'oravant tut vischnancas e baselgias patteschian da pli paucas entradas da taglia. Ils burgaisdemocrats ed ils liberaldemocrats van per gronda part d'accord cun la proposta da la regenza.

Plinavant stat sin il program...

eleger Alessandro Della Vedova sco president dal Cussegl grond

discustar la planisaziun dal program da la regenza e dal plan da finanzas

eleger la nova derschadra da la dretgira administrativa

conceder in credit per renovar il center da dietas dal Plantahof

reveder l'urden da fatschenta dal Cussegl grond

approvar la fusiun da las vischnancas Cuira e Maladers

