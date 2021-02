Magari fa quai in zic tema a las deputadas ed als deputads dal Cussegl grond da midar sistem d'eleger. Ins na sa betg propi, co che las forzas politicas sa sviluppeschan ubain sch'il nov sistem è forsa memia cumplitgà. En il Grischun stattan en discussiun per in nov sistem d'eleger per l'ina il proporz dubel, per l'autra in sistem da maschaida tranter maiorz e proporz. Nus avain dumandà en auters chantuns cun quests sistems, sche las temas èn giustifitgadas.

Per exempel elegia er il Vallais cun in proporz dubel e Seraphine Kroner po dir quai che pertutga la cumplexitad da quest sistem: «La tema è stada inutila, il computer ha quintà or tut ils resultats ad uras».

Il chantun Uri percunter ha in sistem da maschaida tranter maiorz e proporz. Dentant er cun dus differents sistems, na sajan las forzas politicas betg sa stuschadas fitg, di Adrian Zurfluh.