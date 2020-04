Pervia da la situaziun actuala dal coronavirus ha la Conferenza da las presidentas e dals presidents dal Cussegl grond dal chantun Grischun decidì da betg far ina sessiun speziala davart il tema coronavirus il matg 2020.

Persuenter vegn tractà durant la sessiun dal zercladur, ch'è gia vegnida prolungada per dus dis il tema coronavirus. La sessiun dal zercladur ha lieu en la Halla da la citad da Cuira. Quai per pudair tegnair en las prescripziuns da distanza ed igiena da la Confederaziun. Per il cas che las prescripziuns vegnan schluccadas enfin lura avess la sessiun lieu sco usità.

Avant che prender la decisiun è vegnida manada ina discussiun intensiva nua che ina minoritad da la PPS e la PS è s'exprimida per ina sessiun speziala, scriva la Chanzlia chantunala. Il argument principal cunter la sessiun speziala era dentant il temp. Per elavurar en moda adequata in tema uschè cumplex sco il coronavirus na saja betg avant maun avunda temp. Betg sco ultim han dentant era ils custs supplementars giugà ina rolla per la decisiun.

La PPS dal Grischun ha da ferton prendì posiziun tar la decisiun. Tenor els metta il Cussegl grond las fallidas prioritads. I na saja betg chapaivel daco ch'il Cussegl grond cuntinueschia betg immediat cun la lavur, scriva la PPS en lur communicaziun.