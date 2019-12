«Jau vuleva guardar en ils egls als politichers, pia gea, in zic vulev'jau schon metter in statement cun vegnir a la debatta», di Adam Quadroni en l'intervista il di suenter ch'el è sesì sin la tribuna dal Cussegl grond ed ha persequità da là co ch’il parlament dal Grischun ha tractà il rapport da la PUK. In rapport che metta en dumonda l'arrestaziun da Adam Quadroni respectivamain dat schletas notas a la polizia chantunala.

Il whistleblower Quadroni è lura turnà satisfatg a chasa: «Tschertas chaussas hai jau udì gugent, per exempel ch'igl è stà fauss, sco ch'jau sun vegnì arrestà. Igl è adina vegnì pretendì ch'jau haja ditg manzegnas en quest cas. Uss mussa il rapport che betg jau hai ditg manzegnas, ma ch’igl è uss da chattar ora tgi che ha ditg quellas», di Quadroni.

Nagin plant

Pertutgant la indemnisaziun desista Adam Quadroni per il mument d’ir la via giuridica, di ses pledader, l'anteriur derschader federal Giusep Nay. «Nus na purtain per il mument nagin plant, perquai che la regenza ha laschà sentir la prontadad da chattar ina soluziun per far bun puspè il donn ch'è vegni fatg ad Adam Quadroni», uschia Nay.

RTR actualitad 17:00