L’onn 2015 aveva il Cussegl grond anc declerà sco nun-valaivla l’iniziativa. Questa decisiun ha dentant il Tribunal federal revocà e perquai han deputadas e deputads puspè stuì tractar la fatschenta oz mardi.

La maioritad dal Cussegl grond è suandada a la regenza e propona al suveran da refusar l'iniziativa – tranter auter era per betg periclitar la pasch linguistica.

Nagina cuntraproposta

Ina minoritad da la cumissiun da furmaziun vuleva ina cuntraproposta: I duai bain vegnir instruì be ina lingua estra en scola primara – quai duai dentant stringentamain esser ina lingua chantunala. Quell'idea da Roman Hug (PPS) n'ha la finala gì nagina schanza en il Cussegl grond.

Betg spustar la fatschenta

Era la proposta ch'è vegnida sin maisa pir l'ultim temp han deputadas e deputads refusà – numnadamain la proposta da Martha Widmer-Spreiter (PBD) da spustar l'entira fatschenta per in mez onn per avair temp per novas soluziuns. L'idea era d'introducir in'instrucziun bilingua en las scolas rumantschas e talianas. Quai avess muntà ch'era scolas che valan actualmain sco rumantschas avessan introducì in'instrucziun bilingua rumantsch/tudestga. Il medem avess valì per il talian.

Cura ch'il pievel grischun votescha davart l'iniziativa per be ina lingua estra en scola primara n'è anc betg enconuschent.

RR actualitad 12:00