La dumonda la pli interessanta è: Tgi da las derschadras e dals derschaders vegnan reelegids?

Las derschadras ed ils derschaders che stattan er per ina proxima perioda d'uffizi a disposiziun èn:

Ursula Michael Dürst (PLD)

Fridolin Hubert (PCD)

Peter Schnyder (senza partida)

Davide Pedrotti (PPS)

Micha Nydegger (PLD)

Las partidas han dentant er preschentà trais novs candidats: La PS nominescha Christoph Bergamin, la PCD nominescha Remo Cavegn per il presidi da la dertgira chantunala, e la PBD nominescha Alexander Moses da la PCD.

Tgi dumogna la elecziun?

Ils socialdemocrats, la partida populara ed ils burgaisdemocrats avessan il pli gugent barattà or l'entira dretgira chantunala cun sis novs derschaders. Quai ord il motiv, che la populaziun haja pers dal tut la confidenza en la dretgira. Dentant cunquai ch'i dat be trais novs candidats ston er veders vegnir elegids. Las mendras cartas ha Peter Schnyder, il derschader ch'aveva accusà Norbert Brunner d'avair sfalsifitgà la sentenzia. Per l'ina perquai ch'er la cumissiun da giustia ha cusseglià al parlament da betg reeleger Peter Schnyder, per l'autra perquai che gnanc la PBD sustegn ses candidat.

In cumbat pudess quai er dar per Davide Pedrotti. La PBD vul attatgar cun Alexander Moses ses sez. Sustegn pudess la partida survegnir da la PS e la PPS. Dentant las duas grondas partidas dal Cussegl grond. Ils liberaldemocrats ed ils cristiandemocrats han detg envers il Regionaljournal da SRF, ch'els sustegnan ils candidats veders. Quai ord il motiv ch'i dovria ina cuntinuitad en la dretgira per puspè pudair far urden. Il resultat pudess esser cnap, perquai che las elecziuns vegnan fatgas a scrit ed èn uschia secretas.