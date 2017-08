Cussegl grond sa decida cunter protecziunissem per glera

Cun 65:35 vuschs refusescha el l'incumbensa dal deputà Andreas Felix (PBD), ch'è er il mainagestiun da l'Uniun dad impressaris grischuna. Basa da la pretensiun è la controversa frequenta en las regiuns da cunfin: Nizzegiar la differenza da pretsch tranter Svizra ed exteriur per far affars en Svizra.

Cumbat da concurrenza a Zernez occupa il Grond cussegl 3:04 min, Telesguard dals 30.8.2017

Per regiuns da cunfin, sco per exempel l'Engiadina Bassa para quai dad esser in problem existenzial. Concret vaja en l'incumbensa dal grondcusseglier Andrea Felix per l'import e l'export da gera e sablun. La concurrenza da material pli favuraivel, che vegn importà da l'exteriur per vegnir duvrà en la regiun, fa rumpatesta als impressaris indigens – uschia er a la SOSA Gera SA a Zernez:

« Segir ch'i va sin il viv. Ins venda damain material. Sche quai va vinavant uschia ha quai consequenzas sin las plazzas da lavur. » Dario Tognini

administratur, SOSA Gera SA

Cun quai ch'il n'è betg scumandà dad importar tal material, aveva il mandat Felix in auter focus: El vuleva, ch'i vegnia desistì almain en lavurs per il maun public da glera o sablun importà da l'exteriur.

Cun refusar l'incumbensa è il Cussegl grond seguì a la proposta da la regenza.

Sa restrenscher a material indigen cunterfà la lescha

Sin basa da las leschas federalas en connex cun il martgà naziunal na saja quai betg pussaivel d'intervegnir en il martgà – ni per motivs da la politica da provediment ni per motivs ecologics.

En il Telesguard aveva Roland Conrad, anteriur grond cusseglier (PBD) e conpossessur da la SOSA Gera SA gia reagì sin la resposta da la regenza:

« Igl è legal. Ma betg tut ch’è legal ha dad esser bun. Ins po er curreger tschertas chaussas a favur da la masteranza indigena. Uss èsi numnadamain uschia, ch’ils avantatgs èn tuts da la vart da l’ester e nus n’avain nagina schanza. » Roland Conrad

cumpossessur SOSA Gera & anteriur grond cusseglier

Il dretg da las acquisiziuns publicas federal e chantunal haja la finamira da promover la concurrenza e pretenda da tractar tuts tuttina. Uschia na saja quai betg pussaivel da crear avantatgs per singuls che sfalsifitgass il martgà.

RR novitads 12:00