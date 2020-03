La sessiun d'avrigl è ditga giu.

Las sessiuns da zercladur, avust ed october vegnan prolungadas – tut en tut per 4 dis.

Ins saja en tschertga da localitads pli grondas per talas sessiuns.

Per mantegnair l'abilitad d'agir dal parlament vegnia uss tschertgà localitads alternativas ch'èn grondas avunda. Er quai ha la Conferenza da las presidentas e dals presidents dal Cussegl grond concludì a la sesida.

Ulteriuras sessiuns cuzzan pli ditg

Per la sessiun d'avrigl eran quatter dis reservads. Quels vegnan uss repartids sin las ulteriuras sessiuns da quel onn. Uschia vegnia la sessiun da zercladur prolungada per dus dis. Las sessiuns d'avust e d'october vegnian mintgamai prolungadas per in di, sco la Conferenza da las presidentas e dals presidents ha decis.

sessiun da zercladur dals 15 enfin ils 19 da zercladur

sessiun d'avust dals 25 enfin ils 29 d'avust

sessiun d'october dals 19 enfin ils 22 d'october

La Conferenza da las presidentas e dals presidents veglia giuditgar cuntinuadamain da nov la situaziun, hai num en la communicaziun da la Chanzlia chantunala.