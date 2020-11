Il Cussegl grond va puspè extra muros per sia proxima sessiun. Il december s'inscuntran deputadas e deputads a Tavau. La situaziun enturn il coronavirus na lubeschia betg da far las debattas sco usità ella sala dil Cussegl grond a Cuera, la vess'ins duvrà ina lubientscha speziala, perquai ch'ins sa buc tener la distanza. Quai ha la conferenza da presidents decis ier en sia sesida, scriva la Südostschweiz oz.

La sessiun dals 7 enfin ils 10 d'october ha dentant lieu senza public – be schurnalistas e schurnalists dastgan esser preschents.

Insumma èn las debattas dal parlament chantunal stadas sut l'ensaina da la pandemia quest onn: La sessiun d'avrigl era vegnida stritgada, las sessiuns dal zercladur ed avust han lura giu lieu extra muros ella halla da la citad a Cuera. Il october eran deputadas e deputads lura turnads ella sala, cun purtar mascra ed uss pia extra muros a Tavau.