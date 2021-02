La debatta d’entrada davart il nov sistem d’eleger en il Grischun è serrada giu. Deputadas e deputads han decidì d’entrar en la fatschenta e quai suenter in entir suentermezdi discutar e preschentar arguments per e cunter ils dus sistems ch’èn sin maisa. Er è vegnì discutà sche domaduas variantas, pia il model C ed il model E duain vegnir preschentads al suveran u na. Ed er la dretgira federala è vegnida crititgada en divers votums, ella sforza numnadamain il Grischun da chattar in nov sistem d’eleger perquai che l’actual na saja betg gist. Sut il stritg è vegnì or pauc nov. Las opiniuns eran gia fatgas avant la sessiun, tut las partidas encunter la PCD. Ella è la suletta partida che vuless gugent il model E e che vuless er porscher a la populaziun la schelta tranter ils dus models.

Il model C ch'è in proporz dubel cun insaquantas adattaziuns per il Grischun ed il model E ch'è ina maschaida tranter in maiorz en ils circuls pli pitschens ed in proporz en ils circuls pli gronds. Tut ils detagls èn da chattar qua.

Timeline - tge è capità fin uss.

Ulteriuras fatschentas ed in déjà-vu

Sper il sistem d'eleger ha il Cussegl grond da tractar ina segunda giada l'iniziativa per ina chatscha etica e cumpatibla cun la natira. Er qua ha il Tribunal federal dà il stausch. Il Cussegl grond aveva numnadamain gia il 2016 discutà davart l'iniziativa e declerà ella sco per part nunvalaivla. Suenter recurs tras pliras instanzas ha lura il Tribunal federal decidì che l'iniziativa è valaivla e tutga davant il pievel. Uss turna la fatschenta en il Cussegl grond. Sper quai sto il Cussegl grond anc far duas revisiuns parzialas da leschas, numnadamain da la lescha introductiva tar il Cudesch civil svizzer e da la lescha davart l'organisaziun giudiziala. Ed er corona na dastga betg mancar: Il Cussegl grond sto tranter auter deliberar credits posteriurs ed approvar las ordinaziuns d'urgenza.

La debatta cuntinuescha damaun mardi a las 08:15 uras.