Ils cussegliers naziunals Martin Candinas dal Grischun e Benjamin Roduit dal Vallais, sa mettan a disposiziun per l'uffizi dal segund vicepresident dal Cussegl naziunal il 2021.

La fracziun dal center, da las partidas PCD, PBD e PEV, decida a chaschun da sia sesida ils 21 da november, tgi ch'ella sustegna. Quai ha annunzià la fracziun. Il segund vicepresident da l'onn 2021, daventa ordinariamain dus onns pli tard president dal Cussegl naziunal.

Candinas e Roduit s'engaschian omadus ferm per ina politica da consens ch'è orientada a la soluziun. Candinas è dapi il 2011 commember dal Cussegl naziunal, avant è el stà cusseglier grond en il Grischun. El è commember da la Cumissiun per traffic e telecommunicaziun sco era da la Cumissiun per la politica da segirezza

Roduit è dapi il 2018 en il Cussegl naziunal. El è ruschnà suenter durant la legislatura. Ma, il 2019 saja el vegnì reelegì cun in fitg bun resultat. El è commember da la Cumissiun per la segirezza sociala e sanadad ed è sco dumbravuschs commember dal biro dal Cussegl naziunal.