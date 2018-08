Chantun - Cussegliaziun da babs e mammas vegn schlargiada

En il Grischun duain geniturs en l'avegnir pudair far diever da la cussegliaziun per uffants fin 5 onns e betg mo pli fin 3 onns sco fin qua. La regenza grischuna ha fatg ina nova cunvegna da prestaziun cun la KJBE, l'uniun che porscha quella cussegliaziun per babs e mammas.