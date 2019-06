cuntegn

Cussegliaziun da mammas e babs - Cummenzar da nov – cusseglia in'analisa

Tar la cussegliaziun da mammas e babs en il Grischun avevi dà dapi plirs onns charplina. Uss vegn in'analisa externa a la conclusiun ch'i veglia in nov start per propi ameglierar la situaziun. Quai communitgescha il Departament per giustia, segirezza e sanadad.