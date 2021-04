Per chattar emprendistas ed emprendists èn intginas fatschentas idas l'onn passà novas vias ed han nizzegià las pussaivladads digitalas. Ma er senza corona ha inqual fatschenta da sbatter da chattar il persunal futur .

L'onn passà han bleras fatschentas adina puspè stuì serrar las portas a persunas externas. Uschia n'èsi per part er betg stà pussibel da fufragnar. Enstagl ha per exempel la Banca Chantunala Grischuna organisà ina occurenza online. Questa primavaira ha quest barat digital tranter scolaras e scolars, geniturs, la banca e giuvenils che fan gia l'emprendissadi gì lieu per la segunda giada. La finamira saja da dar ina emprima invista en il mund da bancas. Silsuenter haja la banca er purschì fufragnadis al lieu.

Supplement, betg remplazzament

Che las purschidas en la rait na pon betg remplazzar ils inscunters al lieu, èn tuttas fatschentas dumandadas perina. Il mument saja quai per part la suletta alternativa dad insumma pudair porscher insatge sumegliant a messas da professiun.

Ulteriuras sfidas en periferia

Tant la Distec a Mustér, sco er las duas chasas da tgira Glienda ad Andeer ed Envia a Alvagni han da sbatter d'occuppar tuttas plazzas d'emprendissadi. Las raschuns èn enconuschentas: Las annadas vegnan pli pitschnas ed en la periferia èsi adina pli grev da chattar persunal, sco las persunas responsablas han ditg sin dumonda.