Er sch'igl ha dà l'onn passà in svilup positiv tar il turissem grischun, mussa in sguard sin ils onns precedents in maletg pauc allegraivel. Quai scriva la chanzlia chantunala che sa referescha sin in studi da l'institut da perscrutaziun BAK Economics.

Uschia è la cumpart dals giasts da l'Europa dal Vest sa reducida tranter il 2010 ed il 2016 da 43% sin anc 30%. Ina impurtanta raschun per quai è stada l'aboliziun dal curs minimal da l'Euro il 2015. Ils novs giasts da martgads creschents n'han betg pudì cumpensar questas sperditas.

Plinavant vegn il studi da BAK Economics a la conclusiun che las regiuns turisticas dal Grischun n'han anc betg cuntanschì ina meglra posiziun sin ils martgads internaziunals. E quai cunzunt sch'ins cumpareglia cun ulteriuras regiuns da vacanzas en Svizra.

Legenda: La grafica mussa il svilup da giasts or da la Svizra, l'Europa dal Vest e da martgads lontans en differentas destinaziuns da vacanzas. MAD, Chanzlia chantunala

Program internaziunal da benchmarking per il turissem svizzer Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Dapi passa 12 onns sa participescha il chantun Grischun al project Innotour «Program internaziunal da benchmarking per il turissem svizzer». Quel vegn realisà da l'institut da perscrutaziun economica BAK Economics per incumbensa dal secretariat da stadi per l'economia SECO e da tut las regiuns da vacanzas svizras impurtantas. La participaziun dal chantun permetta d'analisar cuntinuadamain la capacitad economica dal turissem grischun e cumparegliar quel cun regiuns da vacanzas svizras ed estras.

RR novitads 11:00