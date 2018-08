Pernottaziuns en Grischun: Cliccar sin ils onns per activar e deactivar las lingias per cumparegliar las pernottaziuns da differents onns.

Pernottaziuns en Grischun: Cliccar sin ils onns per activar e deactivar las lingias per cumparegliar las pernottaziuns da differents onns. Cifras da l'Uffizi federal da statistica (2005-2018)

L'emprim mez onn hai dà 5,4% dapli pernottaziuns en il Grischun. Cumpareglià cun la media da tschintg onns è quai in plus da 4,1%. En cifras concretas èn quai radund 130'000 pernottaziuns dapli durant l'emprim mez onn.

En il mais zercladur hai dà in plus dad 8,8% cumpareglià cun l'onn 2017. Guardà sin la media dals ultims tschintg onns fa quai or perfin in augment dad 11,9% dapli pernottaziuns, durant il zercladur. Quai èn prest 30'000 pernottaziuns dapli ch'il medem mais da l'onn passà.

Regiun sco era destinaziun Surselva cun augment

Las destinaziuns grischunas ch'han pudì notar in ferm augment èn Flem/Laax, cun in augment da 22,2%, Mustér Sedrun cun 25,2% ed er il rest da la Surselva cun 52,6%.

Il Grischun ha fatg cun 8,8% dapli pernottaziuns il pli grond augment da tuttas 13 regiuns turisticas en Svizras.

Er en Svizra van las cifras ensi

L’emprim mez onn han 3,8% dapli persunas passentà ina notg en in hotel svizzer che durant la medema perioda da l’onn passà, constatescha l’Uffizi federal da statistica.

