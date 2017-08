Dapli che simplamain ina brocki

En la Gross Brocki a Cuira lavuran varga 100 persunas. Mo ils paucs han dentant propi da far cun la brocki.

En brockis chatt'ins tut il pussibel ed impussibel. Gia inqual stgazi è vegni chatta en las curunas d’ina brocki. Avant che quella rauba riva dentant d’ina abitaziun en la brocki è quai in magari lung viadi. Tar la Gross Brocki a Cuira vegn la rauba emprim messa en in dals deposits. Da là ora cura ch’i dat plazza en il magasin e pir cur ch’ins ha avunda plaz en la brocki sezza vegn il bun toc era exponì. Perquai ha il maina affar Jürg Adam prendì a nus davos las culissas da sia brocki.

L’edifizi da la Gross Brocki a Cuira è magari grond. Dentant mo la mesadad è era propi brocki. L’autra part vegn duvrada da Dock Graubünden. Ina firma d’industria che tutga tar la brocki. Passa 100 collavuraturs monteschan, demonteschan u assorteschan rauba che roboters na san betg far. Lavurs simplas e monotonas che pussibiliteschan a glieud che na chatta betg plazza el mund da lavur normal d’avair in’occupaziun. Saja quai pervi da dependenzas, problems cun il dies ni difficultads da sa concentrar. La gronda part haja in pensum da lavur da bun 50% di il manader Jürg Adam. Uschia vain nus normalmain ca. 45 persunas che lavuran il medem mument qua. D’ina vart dettia l’occupaziun a las persunas in meglier sentiment, da l’autra vart vegnan els uschia era tar contacts socials. Era sche blera glieud lavura qua, ritg na vegn ins betg en questa branscha manegia Jürg Adam. Lura saja la brocki schon pli rentabla.

