Dapli daners per la cultura

Ils museums ed archivs culturals dal Grischun pretendan dapli daners dal chantun.

Ils 64 museums ed archivs hajan expensas annualas da 8,4 milliuns francs. A quests custs contribueschia il chantun Grischun mo 4%. Quai scriva l'uniun Museums Grischuns en sia brev d'infurmaziun actuala.

Perquai propona l'uniun Museums Grischuns ch'il chantun dettia supplementarmain 750'000 francs. Vitiers duain ils daners or dal fond da la lottaria naziunala – var in mez milliun francs – vegnir da nov or dal preventiv ordinari dal Grischun.

