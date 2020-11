Il Cussegl grond duai survegnir dapli dretgs sin infurmaziuns da la regenza. L'idea è che la regenza metta a disposiziun gia ils sbozs per las ordinaziuns ch'ella vul relaschar. Uschia pon deputadas e deputads gia far pli baud in maletg ed in'opiniun per lura tut tenor reagir. Quai propona la cumissiun per politica statala e strategia al Cussegl grond. L'instrument anc pli ferm, il veto d'ordinaziun na saja betg la dretga via damai che quel haja il potenzial da retardar il process legislativ.

Instrument da veto

Pretendì il veto d'ordinaziun aveva il deputà liberaldemocratic Walter Vetsch cun in'iniziativa parlamentara. Quella prevesess che la regenza stuess metter a disposiziun las ordinaziuns ch'ella relascha al parlament per che quel possia tut tenor far in veto aifer 30 dis. La motivaziun dals iniziants per quella pussaivladad da veto è che l'opiniun / las decisiuns dal parlament sco legislatur vegnian relativadas memia fitg tras ordinaziuns che la regenza possia relaschar senza ch'il parlament possia reagir.

Il Cussegl grond decida probablamain en la sessiun da december sch'el vul suandar a la proposta da la cumissiun per politica statala e strategia.