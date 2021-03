Regenza lavura per egualitad en las posiziuns da cader

Fin la fin dal 2024 vul la regenza grischuna cuntanscher l'egualitad tranter um e dunna en il cader da l'administraziun chantunala. Il mument èn anc 94% da tut ils schef-funcziunaris umens. En cifras concretas: L'administraziun ha 35 posts. 32 da quels vegnan manads dad umens e 3 da dunnas. Vitiers vegnian er anc ils 5 stabs dals departaments chantunals, sco er la Chanzlia chantunala: er quels vegnan manads per la pli gronda part dad umens.

La regenza haja gia cumenzà cun las lavurs, sco ella scriva en ina resposta sin ina moziun or dal parlament. Il december passà, aveva ella decis il project «Equal 21» ch'elavura in plan d'acziun per l'egualitad en l'etascha dals schefs. Da curt èn duas da sis novas plazzas en il cader vegnidas occupadas da dunnas.