En il Grischun hai dà l'onn passà 8'974 delicts delicts, quai èn 433 dapli che l'onn precedent. Il pli savens èn delicts da facultad vegnids annunziads a la polizia. Quels fan or bun la mesadad da tut ils delicts. La polizia grischuna ha pudì sclerir stgars 93% da tut ils delicts da violenza.

Augment tar las blessuras corporalas levas

Il dumber da mazzaments (2) sco er da blessuras corporalas grevas (27) è restà stabil l'onn passà en il Grischun. In auter maletg mussa la statistica tar las blessuras levas e tar las constricziuns. Tar las blessuras corporalas levas hai dà in augment da 111 sin 128 cas, tar las constricziuns in augment da 38 sin 48 cas. Il dumber da cas da violenza a chasa è ì enavos.

Svizra: 50% pli paucs enguladitschs dapi il 2012

Il 2012 è stà in onn da record. Lura aveva la polizia anc dumbrà bunamain 219'000 enguladitschs. L'onn passà eran quai var 112'000 cas, sco i resulta dal rapport da statistica da criminalitad 2018 da l'Uffizi federal per statistica. Cumpareglià be cun l'onn 2017 è il dumber da enguladitschs sa reducì per 7,9%. Laders e ladras hajan cunzunt engulà pli paucs vehichels ed autos. Percunter tutgan pli e pli e-bikes tranter la rauba engulada.

Dapli cas da fraud – tuttina blers assassinats

L'onn passà hai dà en Svizra in quart dapli cas da fraud che l'onn avant. Il dumber da assassinats correspundia cun 50 a la media dals ultims onns.

