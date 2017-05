Dapli giasts l’emprim quartal

En il Grischun èn las pernottaziuns creschidas ils emprims trais mais da l'onn per 0,8%. Dal schaner fin il mars han ils manaschis d'alloschi grischuns dumbrà 1,9 milliuns pernottaziuns, 1,2 milliuns da quai derivan da giasts svizzers communitgescha l'uffizi per economia e turissem dal Grischun.

Sch'ins guarda sulet sin il mais mars èn las pernottaziuns sa reducidas per 6,5% sin 590'000. Quasi tuttas destinaziuns turisticas han nudà ina reducziun da pernottaziuns il mais mars.

Grazia als albierts per la giuventetgna

L'entira Svizra ha registrà in augment da medemamain 0,8% sin total 8,9 milliuns pernottaziuns durant ils emprims trais mais da l’onn. L'augment è dentant sulet sin d'engraziar a 14 albierts per la giuventetgna che l'uffizi federal da statistica quinta er vitiers davent da quest onn. Senza quests albierts fiss il dumber da pernottaziuns sa reducì per 0,6%.

RR actualitad 11:00