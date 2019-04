Er il mars è stà in bun mais per las pendicularas grischunas.

Visavi la medema perioda da l'onn passà hai dà in augment dad 8,3%. Ma er visavi la media dals davos 10 onns è il dumber s'augmentà per 2,5%. Durant il mars han las pendicularas grischunas gì 13,8% dapli giasts. Cumpareglià cun la media da 10 onns munta quai in plus da 5%.

D'attribuir saja quest svilup positiv cunzunt a las bleras uras da sulegl e las relaziuns excellentas sin pista. Il facit dal monitoring da las pendicularas è: Sche las cundiziuns constattan, hajan ils turists anc adina plaschair vid il sport d'enviern.

