Dapli pazients – damain gudogn

26 milliuns francs gudogn ha l'Ospital chantunal fatg l'onn 2016. Quai èn 5 milliuns francs pli pauc che l'onn avant. En tut ha l'ospital tractà 17'625 persunas staziunar e 70'907 persunas ambulant. En congual cun il 2015 in plus da 743 pazients staziunars e 5'950 pazients ambulants.

«Finanzialmain stat l'ospital sin chommas fermas», di directur da l'ospital Arnold Bachmann. Tar ina svieuta da 335 milliuns francs (2015: 321 milliuns francs) ed expensas da 300 milliuns francs (2015: 286 milliuns francs) resta sut il stritg in gudogn da 26 milliuns francs (2015: 31 milliuns francs).

Ospital chantunal 2016: Pazients staziunars: 17'625

Pazients ambulants: 70'907

Emploiads: 2'152

Naschientschas: 1'102

Letgs: 350

Occupaziun dals letgs: 95,6%

Atterradas da heli: 780

Il gudogn saja sa diminuì perquai che las taxas da las pauschalas da cas sa sbassian dapi tschintg onns. Uschia sajan las entradas da pazients staziunars restadas stabilas malgrad che la cifra da pazients è creschida.

Dapli pazients ambulants

Auter la situaziun tar ils pazients ambulants. Qua ha l'augment da la cifra da pazients era manà ad in'augment da las entradas. Per 13 milliuns francs èn quellas numnadamain creschidas. Tenor Arnold Bachmann è quai in augment surproporziunal. Il motiv saja che plirs medis da chasa en la regiun da Cuira n'han betg chattà successur e ch'ils medis d'uffants sajan surchargiads.

L'ospital chantunal scolescha

Investir oz per damaun, quai valia er per la nova generaziun en l'ospital. L'ospital chantunal ha scolà durant l'onn 2016 565 persunas en furma d'in emprendissadi (92 emprendists en nov mastergns) u d'in praticum en cumbinaziun cun in studi. Quai saja radund in quart da tut ils collavuraturs.

