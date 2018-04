La hotellaria grischuna ha pudì nudar in augment da las pernottaziuns il favrer. Cumpareglià cun il medem temp da l'onn avant è il dumber creschì per 3,2% sin radund 760'000 pernottaziuns. Quai mussan las novas cifras da l'Uffizi chantunal per economia e turissem.

La gronda part da las pernottaziuns han Svizzers e Svizzras generà cun bunamain 480'000 pernottaziuns. Ils pli blers giasts da l'exteriur derivan cun radund 120'000 pernottaziuns da la Germania, seguì da passa 34'000 turists da la Gronda Britannia.

Legenda: Pernottaziuns en Grischun: Cliccar sin ils onns per activar e deactivar las lingias per cumparegliar las pernottaziuns da differents onns. Cifras da l'Uffizi federal da statistica (2005-2016)

Marcant augment da pernottaziuns en Svizra

En l'entira Svizra ha la hotellaria nudà il schaner e favrer in plus da 4,7% – quai cun radund 6 milliuns pernottaziuns. Radund 3 milliuns pernottaziuns èn idas sin il conto da giasts da l'exteriur. Quai munta in plus da 5,4% u 153'000 pernottaziuns dapli. Giasts svizzers han medemamain generà radund 3 milliuns pernottaziuns e chaschunà cun quai in plus da 4% u 117'000 pernottaziuns.

RR novitads 10:00