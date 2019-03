cuntegn

Chantun - Daplirs han laschà vaccinar cunter FSME

L'uffizi federal da sanadad publica ha fatg la fin da favrer in appel per far la vaccinaziun cunter FSME. La malsogna che vegn surdada tras raischens. Directamain suenter l'appel èn las cifras da vaccinaziuns be creschidas minimal. Il mars percunter hai dà ina gronda dumonda per la vaccinaziun.