Actualmain èsi be pussaivel da far tschintg dumondas per di e per persuna. Il cusseglier guvernativ Marcus Caduff ha argumentà da vulair proteger las datas dals possessurs da terren.

La maioritad da las deputadas e dals deputads han dentant sustegnì l’idea dal deputà lumnezian Gian Derungs (PCD), perquai ch’era auters chantuns n’enconuschan nagina limita per talas dumondas.

