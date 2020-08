Las contribuziuns per maternitad cementeschian dentant in maletg da famiglia antiquà, argumentescha la regenza grischuna.

Tge èn contribuziuns da maternitad? Textbox aufklappen Textbox zuklappen La lescha datescha da l’onn 1992 e vuleva sustegnair mammas, per ch’ellas na stoppian betg immediat puspè lavurar suenter la naschientscha da l’uffant ed era per evitar ch’ellas interrumpian la gravidanza per motivs finanzials. Malgrà il num «maternitad» na survegnan betg mo dunnas talas contribuziuns, mabain era umens. Las cundiziuns per survegnir daners èn tranter auter: la persuna che tgira l’uffant viva cun l’uffant en il medem tegnairchasa

las entradas da cuvran betg ils basegns per viver

la persuna che tgira l’uffant na lavura betg dapli che 50% Ils ultims 10 onns ha il chantun pajà en media 800'000 francs ad onn per contribuziuns da maternitad.

Mesiras per dar cuntrapaisa

Enstagl da sustegnair mammas che tgiran a chasa lur uffant, vul la regenza promover la cumpatibilitad da famiglia e professiun. Las mesiras da cumpensaziun èn tranter auter:

Enstagl da contribuziuns da maternitad duain persunas basegnusas survegnir agid social. Dapli agid social munta dentant dapli custs per las vischnancas. Il chantun vul cumpensar quai cun augmentar ses sustegn per la tgira d'uffants da quatter onns, per exempel en canortas ubain tar mammas dal di.

Cuntrari a las contribuziuns da maternitad, ston ins pajar enavos l’agid social. Quai na duai dentant betg valair per ils 12 mais suenter la naschientscha d’in uffant.

Il chantun vul rinforzar il sustegn per la tgira d’uffants en regiuns economicamain pli flaivlas. Concret vai per dapli contribuziuns per canortas che tgiran uffants da famiglias cun entradas bassas. Tals geniturs pajan numnadamain pli bassas tariffas per la tgira da lur uffants – entradas che mancan a las canortas.

Critica da la sanestra

Represchentantas e represchentants da la fracziun socialdemocratica èn sa dustads cun pes e mauns cunter ils plans da la regenza.

Cun la stgisa da promover la famiglia, vegnan dunnas stgatschadas en l'agid social.

Stritgar las contribuziuns da maternitad muntia da stritgar in impurtant sustegn per las persunas las pli flaivlas. E quai na possia era l'agid social betg cumpensar: S'annunziar per agid social saja gist en nossas valladas anc adina collià cun bler turpetg e stigma.

Gea, contribuziuns da maternitad n'è betg actualas pli - i dat dentant alternativas enstagl da simplamain stritgar quellas.

Lur proposta da trametter enavos la fatschenta a la regenza n'ha dentant gì nagina schanza en il Cussegl grond ed è vegnida refusada cun 78 cunter 30 vuschs (tar 1 abstenziun). Il cusseglier guvernativ Marcus Caduff ed ils represchentants burgais han argumentà che las contribuziuns da maternitad vegnian bain stritgadas - dentant era cumpensadas.

Adattar sistem da subvenziuns

Abolir las contribuziuns da maternitad e persuenter cumpensar quellas sin in'autra via - quai è be l'emprim pass. En in ulteriur pass duai il sistem co subvenziunar la tgira d'uffants vegnir simplifitgà: Enstagl da subvenziunar la purschida per exempel d'ina canorta, vul il chantun pajar contribuziuns pro uffant che vegn tgirà.

Il Departament da cusseglier guvernativ Marcus Caduff è actualmain vid elavurar ina revisiun da la lescha. Il Cussegl grond vegn probabel a pudair discutar quella l'onn 2021.