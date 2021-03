In dals puncts centrals da svilup da la Regenza grischuna è il turissem da sanadad, quel ha ella definì en il program da la regenza 2021 fin 2024. Per dar in stausch a quel adattescha il chantun perquai il proceder per sviluppar in turissem da sanadad. Da nov duai ina cumissiun sustegnair interessents en las regiuns, quai cun explitgar la strategia dal turissem da sanadad, e las libertads d'agir pussaivlas, scriva la regenza. Ina cumissiun saja la via pli effectiva ch'in think tank planisà fin uss.

La cumissiun duai tenor la regenza era pudair nizzegiar experts externs per vegnir tar las enconuschientschas necessarias per sviluppar il turissem da sanadad.